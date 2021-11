Zeldzame ontsteking door corona kan leiden tot doodgeboortes

Bij zwangere vrouwen met een coronabesmetting kan het virus in uitzonderlijke gevallen de ongeboren baby in gevaar brengen in de tweede helft van de zwangerschap. Sinds juli dit jaar zijn minstens dertien doodgeboortes in Nederland te wijten aan een door het coronavirus beschadigde placenta.

Dat zegt gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij deed een analyse van doodgeboortes waarvoor in eerste instantie geen verklaring was, meldt de Volkskrant.

Zwangere vrouwen

Schoenmakers en zijn collega’s onderzochten begin dit jaar de placenta’s van 36 zwangere vrouwen. Het ging om vrouwen die tijdens de eerste golf corona opliepen. Vijf placenta’s lieten een niet eerder geziene combinatie van afwijkingen zien. De placenta’s zaten vol met ontstekingscellen en waren beschadigd. Het transport van voedingsstoffen en zuurstof van moeder naar baby was hierdoor niet meer mogelijk. In vier van die vijf placenta’s konden de onderzoekers het virus aantonen. De zeldzame aantasting kan leiden tot doodgeboorte. Opvallend is dat de moeders in de meeste gevallen alleen lichte coronaklachten hadden, zoals een snotneus. (ANP)