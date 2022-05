“Zet het mes in overdosis aan vitaliteitsprogramma’s en versimpel HR-beleid”

Geef zorgprofessionals weer de ruimte om hun werk te doen. Versimpel het HR-beleid en zet het mes in de overdosis aan vitaliteitsprogramma’s. Die oproep doet Anouk ten Arve, arbeid en gezondheidsexpert bij Stichting IZZ, in haar boek ‘ Zuurstof voor zorgprofessionals ’.

Met leefstijlprogramma’s en vitaliteitscursussen is volgens Ten Arve op zich niks mis. Maar zorgorganisaties hebben er te veel, vaak zonder al te veel samenhang. Al die tientallen losse projecten leveren alleen maar spanning op in zorgorganisaties. Ten Arve’s boek is een pleidooi om het HR- beleid te versimpelen en de professional centraal te stellen. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met zorgprofessionals, HR-managers, bestuurders, belangenbehartigers en wetenschappers.

Ruimte voor zorgprofessionals

Ten Arve wijst in haar boek op de noodzaak om de zorg anders te organiseren. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe, terwijl tegelijkertijd het aantal zorgmedewerkers ongeveer gelijk blijft. “Zorgprofessionals hebben ruimte nodig. Het verbeteren van de leefstijlactiviteiten op het werk kost HR veel tijd om goed in te voeren. Bovendien dragen dat soort inspanningen onvoldoende bij aan het oplossen van de grote knelpunten als werkdruk, verzuim, administratieve last en behoud van zorgprofessionals.”

Leiding geven en teamwork

Volgens Ten Arve doen zorgorganisaties er goed aan te focussen op drie factoren die het meest bijdragen aan de bevlogenheid van zorgprofessionals. Dat is in de eerste plaats de kwaliteit van de relatie met hun leidinggevenden. De tweede factor is hoe goed zorgmedewerkers samenwerken in hun team. De laatste factor is de mate van autonomie en zeggenschap die zorgprofessionals hebben.

Gedrag

“Deze factoren hebben allemaal te maken met interactie hebben met elkaar”, zegt Ten Arve. “En helemaal niet met meer bewegen, inzet van technische hulpmiddelen, sleutelen aan de individuele werknemer, opleiding, salaris en leefstijlprogramma’s. Om maximaal succes te hebben, moet er dus eerst gewerkt worden aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en gedrag.”

Versimpel HR-beleid

Versimpel het HR-beleid ga weer terug naar de basis, is de boodschap van Ten Arve. “Om dit te kunnen doen, is er ruimte nodig. Niet weer een nieuw project erbij, maar een duurzame oplossing die een onderdeel is van de manier van werken van de organisatie. Organisaties die koploper zijn, hebben een grote schoonmaak in HR-beleid uitgevoerd en hebben een eenduidige manier van werken met hierin een sterke positie voor de zorgprofessional, HR en het bestuur.”

