Zeventien medewerkers HMC testen positief op corona

Nieuws

GGD Amsterdam draait proef met coronasneltest

Onderzoeksinstituut TNO heeft een coronasneltest ontwikkeld die binnenkort wordt getest in een teststraat van de GGD in Amsterdam. De test geeft binnen een uur weer of iemand het longvirus onder de leden heeft. Nu duurt het normaal gesproken 24 tot 48 uur voordat de uitslag bekend wordt.