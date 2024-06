ZGT en Spectrum Oogzorg starten gezamenlijke zorgonderneming

Spectrum Oogziekenhuis ZGT heeft gekozen voor een nieuwe locatie in het centrum van Almelo, waar het grootste deel van de activiteiten zullen plaatsvinden. Deze locatie wordt verbouwd en moet in het najaar van 2024 opengaan. De spoedeisende hulp blijft in ZGT Almelo en de oogheelkundige locatie op de polikliniek in ZGT Hengelo blijft open, zo laten de samenwerkende partijen weten.

Beste van twee werelden

“In een gezamenlijke onderneming kunnen we krachten bundelen, zowel medisch als organisatorisch”, zegt Robbert van de Mortel, directeur van Spectrum Oogziekenhuis ZGT. “Zo komt het beste van twee werelden samen in één organisatie: de doelmatigheid van een behandeling in een zelfstandig behandelcentrum en de kennis en ervaring met complexe zorg en spoedzorg in een ziekenhuis.”

Lange wachtlijsten inkorten

Hilde Dijstelbloem, voorzitter raad van bestuur ZGT vult aan: “We hebben een gezamenlijke ambitie om de oogzorg voor de patiënt kwalitatief goed, doelmatig en toegankelijk te maken. Daarnaast willen we een oplossing bieden voor jarenlange problematiek van lange wachtlijsten en verminderde beschikbaarheid van oogzorg in Twente.”