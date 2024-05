Ziekenhuis Rivierenland eerste die ApoAfspraak gebruikt

Ziekenhuis Rivierenland maakt als eerste ziekenhuis gebruik van ApoAfspraak. Dit is een communicatieplatform tussen ziekenhuisapotheek, poliklinische apotheek, voorschrijvers en openbare apotheken. Daarmee kunnen zorgprofessionals zien welke geneesmiddelen niet leverbaar zijn en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Ziekenhuis Rivierenland laat weten dat het ApoAfspraak in gebruik heeft genomen, omdat op deze manier alle informatie over beschikbare medicatie en alternatieven in één platform staat: “Dat scheelt veel tijd om te zoeken. Patiënten hoeven minder lang op geneesmiddelen te wachten.”

Vorig jaar was het tekort aan geneesmiddelen groter dan ooit. Apothekers, binnen en buiten het ziekenhuis, zijn hierdoor veel tijd kwijt aan het zoeken van een alternatief, het afstemmen met de voorschrijvers en het daadwerkelijk omzetten van een geneesmiddel. Met ApoAfspraak kunnen apotheken en voorschrijvers sneller en efficiënter tot een alternatief komen.

De openbare apotheken in de regio kunnen in het platform inzien welke alternatieven zijn goedgekeurd door de voorschrijvers uit het ziekenhuis.