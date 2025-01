Ziekenhuis Rivierenland zet Teletolk in voor doven en slechthorenden

Ziekenhuis Rivierenland biedt de dienst Teletolk aan om de zorg toegankelijker te maken voor patiënten die doof of slechthorend zijn of een spraakbeperking hebben.

De Teletolk-service van TolkContact geeft patiënten de mogelijkheid om op een eenvoudige manier met het ziekenhuis communiceren via een tolk in gebarentaal, spraak of tekst. Ze kunnen de dienst zelf inschakelen via een knop de contactpagina van de website van het ziekenhuis.

Inclusieve zorg

“Teletolk helpt ons om barrières weg te nemen. Dit sluit aan bij onze inzet voor inclusieve zorg”, aldus Marcia Sanderse, voorzitter van de commissie inclusie, diversiteit en gelijkheid binnen het ziekenhuis. “Het bieden van toegankelijke zorg betekent ook dat we actief zoeken naar manieren om iedereen gelijkwaardig te kunnen behandelen. Teletolk helpt mensen om de regie over hun zorg te nemen.”