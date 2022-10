Ziekenhuis Winterswijk opent aparte corona-afdeling vanwege golf

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in het Gelderse Winterswijk opent een aparte afdeling voor coronapatiënten. “We zien het aantal patiënten met corona toenemen, net als in het hele land. We hebben in principe wel sluiskamers om mensen in isolatie te leggen, in de zomer was dat ook voldoende, maar nu het aantal patiënten toeneemt is de zorg gemakkelijker te organiseren als ze bij elkaar liggen op een afdeling”, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis.

De nieuwe verpleegafdeling voor coronapatiënten bestaat uit acht bedden. “Je hebt twee verpleegkundigen nodig om een groep van acht patiënten overdag te verplegen. We zijn een klein ziekenhuis. Op het hoogtepunt van de epidemie hadden we twintig coronapatiënten op de verpleegafdeling en dertien op de intensive care. Voor onze maatstaven is dat heel flink.”

Reguliere zorg gaat door

In die periode lag de zorg voor andere patiënten helemaal stil. Dat is nu absoluut niet aan de orde, aldus het ziekenhuis. “Drie jaar geleden kenden we het coronavirus helemaal niet. Het kwam heel heftig in de ziekenhuizen. Nu weten we dat het er is en welke stappen we moeten zetten. We doen alles wat we normaal ook doen, de gewone zorg gaat gewoon door. In feite is corona reguliere zorg aan het worden.” (ANP)