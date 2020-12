Ziekenhuizen Achterhoek scheiden formeel op 1 januari

Per 1 januari 2021 gaan Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis beiden zelfstandig verder. Dit besluit hebben de bestuurders van de ziekenhuizen vandaag formeel bekrachtigd door hun handtekeningen te zetten. Daarmee is het besluit voor defusie per 1 januari 2021 en een zelfstandige toekomst van beide ziekenhuizen een feit.