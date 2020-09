Ziekenhuizen hebben genoeg aanmeldingen voor testen coronavaccin

De drie ziekenhuizen in Nederland die een coronavaccin gaan testen, hebben daarvoor nauwelijks nog proefpersonen nodig. De voorbije dagen hebben zich voldoende mensen gemeld voor de 135 beschikbare ‘plekken’. De leeftijdsgroep van 18 tot en met 55 jaar zit vol. Deelnemers voor de tweede groep (mensen van 65 jaar en ouder) kunnen zich nog wel aanmelden, al gaat het daar ook hard. “De aanmeldingen moeten nog wel beoordeeld worden”, zegt een woordvoerster van het LUMC in Leiden.

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) ontwikkelt bij dochterbedrijf Janssen in Leiden een coronavaccin. Dat vaccin wordt getest op Nederlanders, Spanjaarden en Duitsers. In Nederland worden 135 mensen getest, die in drie groepen van 45 worden verspreid over de ziekenhuizen van Utrecht, Leiden en Groningen. De procedure om vrijwilligers te rekruteren startte afgelopen vrijdag. Eind september krijgen de 135 mensen het vaccin toegediend. De vergoeding per persoon bedraagt 4700 euro.

De proefpersonen worden in Nederland een jaar gevolgd. Doel van de test is het vaststellen dat het vaccin veilig is voor mensen, effectief is en een duurzaam effect heeft. Ook moet in de test worden vastgesteld wat de optimale doseringen voor het vaccin zijn. Momenteel loopt al een eerdere test van het vaccin op mensen, in de Verenigde Staten en België. Daar kwamen vorige week Chili, Argentinië en Peru bij voor testen in Latijns-Amerika. Wereldwijd worden meer dan 150 coronavaccins ontwikkeld en getest. (ANP)