Ziekenhuizen herstellen digitale toegang na cyberaanval ChipSoft

Patiënten van een groot aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van software van ChipSoft kunnen weer bij hun gegevens. Ook kunnen medische gegevens weer onderling tussen zorgverleners worden uitgewisseld.

De gegevens van patiënten van ziekenhuizen waren, naar het nu laat aanzien, meestal niet door de hackers ontvreemd. Toch waren alle externe koppelingen van de systemen afgesloten. Patiënten van veel ziekenhuizen konden daardoor niet online uitslagen en afspraken inzien. Ook werden medische gegevens de afgelopen weken niet digitaal via de systemen gedeeld.

Inmiddels melden veel ziekenhuizen dat de digitale omgevingen weer toegankelijk zijn. In de regio Utrecht gaat het om het Diakonessenhuis en het Meander MC in Amersfoort. Ook patiënten van het Martini Ziekenhuis in Groningen hebben sinds donderdag weer toegang.

Uitwisselen medische gegevens

Ook is het voor ziekenhuizen weer mogelijk om digitaal patiëntgegevens uit te wisselen onder zorgverleners onderling. Zo melden onder meer het OLVG in Amsterdam en UMC Utrecht weer medische gegevens te kunnen uitwisselen met andere zorgverleners.

In de tweede week van april was het bedrijf ChipSoft slachtoffer van een ransomware-aanval. Hackers van de groep Embargo hadden naar eigen zeggen circa 100 gigabyte aan gegevens van patiënten uit de systemen van ChipSoft ontvreemd. Afgelopen dinsdag maakte het bedrijf bekend dat de gegevens waren vernietigd nadat het met de hackers had onderhandeld.

