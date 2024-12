Ziekenhuizen in omgeving Den Haag staan paraat

De ziekenhuizen in Den Haag en omgeving staan paraat naar aanleiding van de explosie in een portiekflat aan de Tarwekamp. Dat zegt een woordvoerster van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), dat meerdere locaties heeft in de stad. Tot nu toe hoeft er volgens haar nog niet te worden opgeschaald. “Maar we staan stand-by.”