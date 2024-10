‘Ziekenhuizen kunnen beter zelf zorgverzekeraar oprichten’

Zorgaanbieders klagen vaak dat zorgverzekeraars alleen geïnteresseerd lijken in de kosten en niet in de kwaliteit van zorg. Een oplossing is dat zij een eigen zorgverzekeraar oprichten. Die mogelijkheid is er sinds kort.

Dat schrijven Wynand van de Ven en Erik Schut, hoogleraren aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vandaag in het economenvakblad ESB.

Dergelijke nieuwe organisaties zouden volgens hen goed zijn voor zowel de gezondheid als de portemonnee van de burger. Dankzij een verbetering van de compensatie voor chronisch zieken is zo’n zorgverzekeraar nu rendabel, menen zij.

Onvoldoende compensatie

In het verleden hebben zorgaanbieders voorzichtige pogingen gedaan een eigen zorgverzekeraar op te richten. Een belangrijke reden voor het mislukken hiervan was dat tot dit jaar zorgverzekeraars onvoldoende werden gecompenseerd voor de hoge zorgkosten van chronisch zieken.

Zorgverzekeraars die zijn opgericht door zorgaanbieders zullen relatief veel chronisch zieken als verzekerden aantrekken, vermoeden de hoogleraren, omdat zorgaanbieders vooral het vertrouwen genieten van door hen behandelde patiënten. Maar omdat zorgverzekeraars de premie van de basispolis niet mogen laten afhangen van de gezondheidstoestand van hun verzekerden, zouden zij bij een concurrerende premie verlies lijden.

Door een verbetering van de compensatie voor chronisch zieken per 1 januari 2024 kunnen door zorgaanbieders opgerichte zorgverzekeraars nu wel rendabel zijn. Zorgaanbieders kunnen dan zelf beschikken over de premieopbrengsten en kunnen doelmatigheidswinsten volledig zelf behouden, ook op lange termijn.

Belang bij één epd

Voordeel van zijn ‘eigen’ zorgverzekeraar is dat ze er belang bij zouden hebben met één epd te werken. Ziekenhuizen kunnen het initiatief nemen, aldus het artikel, waarbij ook eerstelijnszorg in de eigen zorgorganisatie wordt geïntegreerd. Maar ook regionale zorggroepen waarin een groot aantal huisartsen participeren en stichtingen die eigenaar zijn van een aantal gezondheidscentra (zoals in Amsterdam, Almere of Eindhoven) kunnen een eigen zorgverzekeraar oprichten, al dan niet in combinatie met een ziekenhuis.