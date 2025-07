Ziekenhuizen Midden-Nederland gaan oncologische en vaatchirurgische zorg verdelen

Het akkoord vloeit voort uit de afspraken in het integraal zorgakkoord (IZA) rond concentratie van complexe oncologische en vaatchirurgische zorg. De zeven regionale netwerken rond umc’s moeten daarover eigen afspraken maken. De afspraken over de eerste tranche moeten 1 juli rond zijn.

Ziekenhuizen Midden-Nederland

In Midden-Nederland hebben ziekenhuizen, specialisten, patiënten en Zilveren kruis gekeken hoe ze de zorg, door intensiever samenwerken, op de juiste plek in de regio kunnen krijgen. Dat betekent dat patiënten voor sommige chirurgische behandelingen straks vaker in gespecialiseerde ziekenhuizen in de regio terechtkunnen. Zorg die minder specialistisch is, blijft in alle ziekenhuizen beschikbaar en wordt vooral in die ziekenhuizen uitgevoerd die dit het meest efficiënt kunnen. Met de nieuwe samenwerkingsafspraken borgen de ziekenhuizen specialistische ervaring en expertise in de regio. Daardoor benutten de ziekenhuizen beter de beschikbare capaciteit in de regio. Bovendien voldoen ze zo aan de gestelde volumenormen.

Bestaande samenwerking uitbreiden

UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Beatrixziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, St. Antonius Ziekenhuis en Tergooi MC werken al sinds 2019 nauw samen op het gebied van oncologische zorg. Ziekenhuis St Jansdal doet niet mee aan de samenwerking rond oncologische zorg, maar neemt wel deel aan het vaatnetwerk van regio Midden-Nederland.

De oncologische samenwerking gebeurt bijvoorbeeld bij patiënten met alvleesklierkanker of maag- of slokdarmkanker. Dit doen de ziekenhuizen binnen het oncologisch samenwerkingsverband Oncomid, waar het RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) onderdeel van is. In Oncomid werken de multidisciplinaire teams samen in de klinische praktijk volgens het principe ‘Dicht bij huis als dat kan, en wat verder in de regio als dat nodig is’. Ook leiden de ziekenhuizen zorgprofessionals op en doen ze gezamenlijke studies.

Longkankerzorg en vaatchirurgie

Met de nieuwe volumenormen is nu vooral gezocht naar mogelijkheden om nog intensiever samen te werken bij de zorg voor patiënten met longkanker of als een vaatchirurgische behandeling nodig is, zoals een complexe operatie aan de aorta. Zorg waar specifieke medische kennis, veel ervaring en soms speciale apparatuur voor nodig is. Tegelijkertijd is overeengekomen om nadere afspraken te maken over laagcomplexe ingrepen, zodat die uitgevoerd kunnen worden waar dit het snelst en meest efficiënt mogelijk is.

Carina Hilders: vertrouwen is de basis

Carina Hilders, voorzitter raad van bestuur van het UMC Utrecht: “Om te komen tot concrete afspraken in een relatief korte tijd is vertrouwen de basis. Dit is de afgelopen jaren in de regio op een indrukwekkende manier vormgegeven. Het gaat niet alleen om concentratie en spreiding. Juist doordat we werken in gezamenlijke teams, zoals we in de RAKU doen, krijgt de patiënt de beste zorg.”

Vivian Broex: open dialoog

Vivian Broex, voorzitter raad van bestuur Diakonessenhuis: “Dit is heel herkenbaar, de regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen is de afgelopen periode versterkt. We vinden elkaar in de regio en voeren een open dialoog. Dit is belangrijk, zodat inwoners kunnen blijven rekenen op de toegankelijkheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg.”

Wie doet wat?

De acht ziekenhuizen gaan de afspraken uitwerken tot een implementatieplan met afspraken en een planning. Daarin zal duidelijk worden wie wat doet. Dit plan is naar verwachting medio september klaar.