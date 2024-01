Ziekenhuizen: veel mensen behandeld vanwege drank en geweld

Ziekenhuizen hebben een drukke nieuwjaarsnacht achter de rug. Dat kwam door vuurwerk, maar vooral door alcohol, laten ze in een rondgang van het ANP weten. Mensen kwamen ten val en raakten gewond doordat ze te veel hadden gedronken, of ze raakten buiten bewustzijn door overmatig drankgebruik. Ook waren er veel vechtpartijtjes door de drank.

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam heeft een paar vuurwerkslachtoffers behandeld. “Echt weinig, en met relatief kleine verwondingen, eigenlijk valt dat heel erg mee”, aldus een woordvoerster. Wel was het ziekenhuis “heel druk met mensen die alcohol en drugs hadden gebruikt. Dat gebeurt elk weekend wel, maar in zulke nachten veel meer. Bij twee incidenten werden patiënten onaardig tegen het personeel. Ook waren mensen gewond door een mishandeling ergens in de stad, dat viel op.”

Martini en UMCG

De spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis in Groningen behandelde elf mensen die een alcoholvergiftiging hadden. Vorig jaar waren het er twee. Eén patiënt was zo agressief dat beveiligers die persoon uit het ziekenhuis hebben verwijderd. Het UMCG in de stad behandelde negen mensen die te veel drank of drugs hadden gebruikt en één vuurwerkslachtoffer.

HMC

Bij HMC Westeinde, met een van de grootste afdelingen voor spoedeisende hulp in het land, zijn in totaal 53 mensen behandeld. Bij achttien van hen was sprake van geweld of alcohol. Acht mensen waren gewond door vuurwerk, minder dan in vorige jaren. “Dat is de eerste meevaller van het jaar”, aldus het ziekenhuis.

Máxima

Bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven kwamen negen mensen op de spoedeisende hulp in de eerste uren van het nieuwe jaar. Bij vijf van hen kwam dat door alcohol. Een patiënt zorgde voor veel onrust “vanwege overmatig drugsgebruik”, meldt het ziekenhuis.

Maasstad

Op de spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam was het ook druk. Dat kwam niet door het aantal patiënten, maar door de ernst van hun verwondingen. “Er kwamen in verhouding veel slachtoffers van geweld binnen”, en sommigen waren ook flink dronken, aldus het ziekenhuis. (ANP)