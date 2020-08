Ziekenhuizen weigeren relevante corona-data af te staan voor onderzoek

Dat meldt Zorgvisie. Pinto-Sietsma en haar collega’s vermoedden dat het gebruik van bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen de ernst van de klachten van coronapatiënten kan verminderen. Om uit te zoeken, waren data nodig uit andere Nederlandse ziekenhuizen. Deze waren echter zeer moeilijk te bewegen om deze gegevens af te staan.

De wetenschappers schreven in totaal twintig ziekenhuizen aan, maar de medewerking verliep uiterst stroef. “Mensen stappen niet snel uit de gedachte zo doen we het normaal niet,” constateert Pinto-Sietsma in het Zorgvisie-artikel. “Dat snap ik ook wel, maar je moet ook out of the box kunnen denken en het risico afwegen tegen het snel verkrijgen van antwoorden op een pandemie als deze. Natuurlijk moet je goed over de veiligheid nadenken, maar je kunt ook kijken wat het oplevert als je niet alles duizend procent dicht timmert. Je kunt ook eens niet een handtekening op papier zetten, maar bijvoorbeeld per mail toezeggingen doen.”

