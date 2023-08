Ziekenhuizen worstelen met knellende zorgplafonds

© Alexander Limbach / stock.adobe.com

In totaal melden 15 ziekenhuizen nu al weten dat ze verwachten tegen hun zorgplafonds aan te lopen.

Doorleverplicht

Zo dreigt bij het St. Jansdal een forse plafondoverschrijding bij drie verzekeraars, laat het ziekenhuis weten. St. Jansdal ziet het liefst dat zorgverzekeraars aanvullende zorg inkopen omdat met twee zorgverzekeraars ook geen doorleverplicht is afgesproken. Mogelijk zijn maatregelen nodig, maar het ziekenhuis wil daar niet op vooruit lopen en benadrukt uit te gaan van een passende oplossing.

Ook het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) verwacht volgens de huidige prognoses overschrijdingen op de zorgcontracten bij een aantal verzekeraars. “Het RKZ ziet, gezien de constructieve overleggen die plaatsvinden met de zorgverzekeraars, op dit moment dan ook geen aanleiding om de productie af te schalen”, aldus het ziekenhuis.

Bijkopen zorg

Dit kan leiden tot een uitbreiding van het contract, maar kan ook betekenen dat patiënten naar andere zorgaanbieders moeten. “We moeten immers met zijn allen de zorgcapaciteit en financiële middelen juist inzetten en verdelen binnen onze samenleving. Dit is een gezamenlijk doel van zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar.”

Maasstad laat weten dat sommige afspraken “te krap” blijken te zijn. “Wij houden dit als ziekenhuis goed in de gaten en gaan vroegtijdig in gesprek met verzekeraars waarbij het zorgbudget dreigt op te raken. Dit is niet anders dan bij andere ziekenhuizen en vormt soms een ingewikkeld gesprek. Verzekeraars gaan niet gemakkelijk mee in het bijkopen van extra zorg.”

Het liefst zou Maasstad zien dat iedere verzekeraar zijn eigen aandeel in de zorg betaald “waarbij er geen verschil in plafonds is tussen verzekeraars. Dit blijft onderdeel van gesprek, ook op bestuurlijk niveau.” Zij verwijzen ook naar een notitie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) waarin dit als het ideale scenario wordt beschreven.

Alrijne meldde onlangs simpelweg een operatiestop in te voeren in oktober voor bepaalde disciplines voor alle verzekerden op die van Zorg en Zekerheid na. Het ziekenhuis zou aan de max zitten van de afgesproken met overige zorgverzekeraars en houdt daarom alleen de OK’s in Leiderdorp open.

Maar zorgverzekeraars laten juist een ander geluid horen. Zo lieten Zilveren Kruis en CZ weten bereid te zijn geweest om meer zorg in te kopen en Menzis en VGZ merkten op dat de stop helemaal niet voor hun patiënten zou gelden. Alrijne kon woensdag nog niet reageren op wat er nou precies aan de hand is.