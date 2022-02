Ziekteverzuim IC’s weer iets hoger: 10,3 procent

Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is nog altijd hoog. Volgens de NZa is het verzuim op de IC’s toegenomen van 10,1 naar 10,3 procent. Op de verpleegafdelingen daalde dat van 10,4 naar 10,6 procent.

“Ook in de rest van de zorgketen, zoals bij de huisartsen en in de thuiszorg, zijn veel zorgprofessionals ziek. Daardoor blijft het ziekteverzuim de grootste uitdaging voor de zorg op dit moment”, aldus de NZa.

Mede door het hoge aantal zieke zorgmedewerkers is de operatiecapaciteit van ziekenhuizen iets afgenomen. Vorige week waren er 13 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Deze week is dat 15 procent.

Kritiek planbare zorg

Volgens de NZa kunnen 68 van de 73 ziekenhuizen de zogeheten kritiek planbare zorg als kankerbehandelingen binnen de norm van zes weken leveren. Dit aantal is gelijk aan vorige week. De planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, is in veel ziekenhuizen nog steeds minder dan gewoonlijk. Vorige week gaven achttien ziekenhuizen aan de planbare zorg weer volledig te leveren. Deze week zijn dit er twintig. De overige ziekenhuizen leveren deze zorg deels. (ANP)