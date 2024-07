Ziekteverzuim onder zorgpersoneel neemt weer toe

Het verzuimpercentage bedroeg in het tweede kwartaal 7,55. Een stijging met bijna 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin het verzuimpercentage 7,22 bedroeg. “Het is het hoogst gemeten verzuim in een tweede kwartaal sinds 2022 (7,79)”, meldt Vernet.

Kort verzuim

Het kortdurend verzuim – 1 tot en met 14 dagen – komt 18 procent hoger uit en is daarmee gestegen van 0,83 tot 0,98 procent. Daarmee is de stijging van het kortdurend verzuim de belangrijkste oorzaak voor de stijging van het totaal verzuim. “Na vijf kwartalen van daling zien we dat het verzuim weer stijgt, op zich geen verrassing. Dat deze stijging juist in de zomermaanden wordt veroorzaakt door het korte verzuim hadden we niet verwacht”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet.

Het langdurig verzuim – verzuim van 92 dagen en langer – is voor het eerst sinds lange tijd nauwelijks gegroeid.