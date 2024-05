ZiN: beperkte vergoeding codeïne geeft budget voor passende zorg

Zorginstituut Nederland (ZiN) adviseert om het medicijn codeïne te blijven vergoeden voor mensen met langdurige en ernstige diarree. Codeïne hoort echt niet langer in het basispakket voor de verlichting van hoest, pijn of kortdurende diarree.

Dat schrijft het ZiN in een brief aan minister Dijkstra voor Medische Zorg. Als de minister het advies van het Zorginstituut overneemt, komt jaarlijks naar verwachting ongeveer 11 miljoen euro vrij voor zorg die passend is voor patiënten met andere klachten of aandoeningen.

Verzekerde zorg

Voor mensen met langdurige en ernstige diarree is codeïne noodzakelijk te verzekeren en passende zorg. Codeïne mag daarom vergoed blijven voor mensen die meer dan veertien aaneengesloten dagen last hebben van ernstige diarree of als de diarree vaak terugkeert. Als zij onvoldoende geholpen zijn met het medicijn loperamide, kan een behandeling met codeïne verergering van hun darmproblemen voorkomen.

Door het langdurige gebruik en hoge dosering kunnen de zorgkosten voor deze groep flink oplopen. Het ZiN oordeelt daarom dat codeïne voor mensen met langdurige en ernstige diarree noodzakelijk te verzekeren zorg is en ook in het basispakket moet blijven.

Beperkte kosten

Het ZiN stelt dat behandeling met codeïne geen passende zorg is voor milde klachten, zoals verlichting van hoest, pijn of acute diarree. De ziektelast is zeer laag en de kosten van een kortdurende behandeling zijn zo beperkt dat ze voor eigen rekening kunnen komen. En bij acute diarree is een behandeling met medicijnen meestal niet nodig.

Het is ook niet wetenschappelijk aangetoond dat behandeling met codeïne leidt tot de verlichting van hoest- of pijnklachten, terwijl iemand wel last kan krijgen van bijwerkingen.

Medicijnen zonder recept

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Zorginstituut gevraagd om te kijken naar de vergoeding van medicijnen die ook zonder recept te koop zijn of waarvan vergelijkbare alternatieven te koop zijn zonder recept.

Daarbij bekijkt het Zorginstituut of het noodzakelijk is om deze medicijnen te verzekeren vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Of dat deze medicijnen ook voor eigen rekening kunnen komen van de gebruiker. Codeïne is een van deze medicijnen.