Ziekenhuizen en verzekeraars zijn er dit jaar veel sneller uit

Ter vergelijking, vorig jaar was men pas aan het eind van het jaar even ver. Een groot deel van de zorgafspraken werd toen pas na de jaarwisseling afgerond.

Deadline niet gehaald

De grootste verzekeraar, Zilveren Kruis, heeft met 46 procent van de ziekenhuizen overeenkomsten gesloten. Directeur Zorginkoop Peter Langenbach verwachtte in het voorjaar al dat de gesprekken dit jaar veel sneller zouden kunnen worden afgerond. Maar de deadline van 12 november haalt zijn verzekeraar niet.

IZA-beweging

Van de verzekeraars die hebben gereageerd, is Aevitae, bekend van Eucare, het verst gevorderd. De kleine verzekeraar heeft met 60 procent van de ziekenhuizen een overeenkomst voor volgend jaar. Andere kleinere verzekeraars zoals ONVZ en Salland hebben respectievelijk 50 procent en 40 procent van de ziekenhuizen gecontracteerd.

CZ heeft eveneens met 40 procent van de ziekenhuizen een overeenkomst, wat meer is dan een jaar eerder, aldus een woordvoerder. “Vorig jaar hebben we in het IZA gezamenlijke afspraken gemaakt over de veranderingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. We zien dat veel ziekenhuizen bereid zijn om die beweging samen te maken,” aldus de op een na grootste verzekeraar.

Roofbouw

Nu er geen sectorbrede akkoorden zoals het IZA worden gesloten en zorgpartijen niet in onzekerheid zitten over eventuele inflatiecompensatie, verlopen de onderhandelingen sneller, maar niet alle gesprekken zijn even makkelijk.

Gelderse Vallei-bestuurder Martijn Hendriks liet weten dat de gesprekken juist zeer moeizaam verliepen en dat verzekeraars niet bereid zouden zijn tot reële tarieven. Hij heeft over dit jaar een tekort van 1,9 procent en voor volgend jaar een nog groter financieel dilemma, aldus Hendriks, die vindt dat de verzekeraars roofbouw plegen op het ziekenhuis. “Wij kunnen dit niet meer alleen opvangen.”

