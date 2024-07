Zorg in mijn Wijk breidt uit

Vanaf begin juli is www.zorginmijnwijk.nl in hele regio Nijmegen actief.

Dat betekent dat aanvragen voor wijkverpleging in acht gemeenten in en rondom Nijmegen via één centraal punt worden opgevolgd door de zes samenwerkende zorgorganisaties.

Zorg in mijn Wijk is een jaar geleden opgezet door Buurtzorg, Interzorg, TVN Zorgt, Vérian, zorggroep Maas &Waal en ZZG zorggroep. Verwijzers en cliënten kunnen wijkverpleging via dit gezamenlijke digitale aanmeldpunt, in drie stappen aanvragen.

Uitbreiding aanvraagmogelijkheden

Naast reguliere wijkverpleging kan intussen ook wondzorg, thuisdiagnostiek en teleconsultatie worden aangevraagd. Speciaal voor wondzorg is er een WondExpertTeam (WET) actief.