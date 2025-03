Wijkverpleging Zuid Oost Utrecht wil sneller verwijzen via Zorgdomein

Zorgorganisaties in de regio Zuid Oost Utrecht (gemeente De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) willen cliënten voor wijkverpleegkundige zorg sneller en efficiënter verwijzen via Zorgdomein. De nieuwe werkwijze is gestart op 3 maart 2025.

Verwijzers verwijzen eerst direct door naar de aanbieder van voorkeur. Na één afwijzing of bij een complexe zorgvraag kan de verwijzer een coördinatieverzoek indienen bij het regionale coördinatiepunt: Coördinatiepunt Wijkzorg Regio ZOU. Het coördinatiepunt zorgt vervolgens voor coördinatie naar een andere beschikbare aanbieder in de regio. Verwijzers kunnen 24/7 verwijzen en weten wanneer en binnen welke tijd zij reactie krijgen. De gemaakte afspraken geven duidelijkheid voor de verwijzer en minder telefoontjes naar de verschillende wijkteams.

Betere coördinatie

Het idee is dat door deze werkwijze (complexe) plaatsingsverzoeken beter gecoördineerd worden. Daardoor kan de beschikbare capaciteit van de wijkteams en hun expertise optimaal worden benut. Bovendien ontlast het verwijzers in het zoeken naar een beschikbare aanbieder. De aanpak moet de regionale samenwerking versterken. Het geeft inzicht in waar en waarom aanvragen worden afgewezen. Betrokken partijen kunnen vraag en aanbod door deze beschikbare data beter op elkaar afstemmen en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de toegankelijkheid van de wijkzorg.

Aanbieders wijkverpleging

De nieuwe aanpak is samen met de betrokken professionals tot stand gekomen. Verwijzers als ziekenhuizen en huisartsen zijn gedurende het proces betrokken geweest. De wijkteams hebben bewust voor deze aanpak gekozen om zo te garanderen dat de werkwijze optimaal aansluit bij de praktijk. De teams behouden de regie en worden minder belast door telefoontjes. Accolade Zorg, Buurtzorg, Charim, Santé Partners, Silverein en Quarijn, implementeren deze nieuwe werkwijze. Samen met Bloezem, Expert Care, Passie in de Zorg, Thuiszorg het centrum en Zorg Thuis Zeist werken zij vanaf begin maart volgens deze methode.

Rogier van Dijk, bestuurder Santé Partners, een van de deelnemende organisaties: “Ik ben erg blij dat dankzij de inzet van alle betrokken partners dit initiatief tot stand is gekomen. Deze werkwijze draagt bij aan de doelstellingen van het integraal zorgakkoord en zorgt voor een herkenbare en goed toegankelijke wijkverpleging in de regio. Het ondersteunt tevens de beweging naar aanspreekbare partijen in hechte wijkverbanden volgens de visie op de eerstelijnszorg. De eerste verwijzing gaat altijd naar een voorkeursaanbieder, voordat er coördinatie plaatsvindt. Hierdoor vindt versteviging in de wijken plaats en voorkomen we onnodige telefoontjes. Gezien de toenemende vraag naar wijkverpleging, het tekort aan zorgpersoneel, waarborgen we hiermee de toegankelijkheid van zorg.”