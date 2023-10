Zorgbeleid politieke partijen doet uitgaven vooral stijgen

In de verkiezingsprogramma’s lijken geen maatregelen te staan die de groei van de zorguitgaven afremmen de komende jaren. Sterker nog, er lijken meerderheden te ontstaan voor maatregelen die de groei van de zorguitgaven zelfs verdubbelen in 2028, schrijft Gupta Strategists in een analyse.

De consultants hebben de ingeleverde partijprogramma’s op een rijtje gezet en afgezet tegen de zetelverdeling in twee peilingen.

Afschaffen eigen risico

Hieruit blijkt dat er op basis van de peilingen al bijna een meerderheid is voor het afschaffen van het eigen risico. Dit zou maar liefst 5,3 miljard euro kosten tegen 2028. Voor het verhogen van de salarissen van het verpleegkundig personeel is al een meerderheid en dit kost nog eens 4,1 miljard euro. Ook voor het verplaatsen van mondzorg naar de basisverzekering (1,5 miljard euro) en en verhogen van de verpleeghuiscapaciteit (1 miljard euro) zijn veel partijen.

Op dit moment groeien de zorguitgaven tegen 2028 naar 10,6 procent van het bruto binnenlands product, maar als de tien maatregelen doorgaan waar Gupta steun voor ziet zou dit stijgen naar 11,7 procent.

Seh’s

Verder zijn veel partijen het al eens dat seh’s niet mogen worden gesloten. Met de geprognogsticeerde zetelverdeling is 49 procent van de kamer voor deze maatregelen, met onder meer PvdA/GroenLinks.

Voor het verlagen van de administratiedruk voor zorgpersoneel is sowieso een meerderheid. Net zoals het verhogen van de aandacht aan preventie en het zorgen voor betere ondersteuning van mantelzorgers. Dilemma is dat eerder duidelijk werd dat een programma om de regeldruk in de zorg te verlagen niet bleek te werken en ook preventie komt nog maar moeizaam van de grond. Voor mantelzorgers denken de partijen onder meer aan een financiële vergoeding of betaald verlof.

Het echte wachten is op het partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract van oud-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Het programma komt pas later uit, maar de partij zal volgens de peilingen goed zijn voor zo’n 25 zetels. Als blijkt dat NSC bijvoorbeeld tegen afschaffing van het eigen risico is, zal daar ook geen meerderheid voor zijn