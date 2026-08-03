Zorgbranches zoeken opleiders voor bestuurderstraining Cyberbeveiligingswet

Een groot aantal zorgbranches en RSO Nederland (de Regionale SamenwerkingsOrganisaties in zorg en welzijn) starten een marktconsultatie om opleiders te vinden die bestuurders kunnen trainen voor de nieuwe Cyberbeveiligingswet (Cbw).

Zorgbestuurders moeten door deze wet aantonen dat hun organisatie cyberrisico’s beheerst en dat zij daarop actief toezicht houden. De betrokken brancheorganisaties zijn onder meer ActiZ, VGN, De Nederlandse GGZ, UMCNL, NVZ, KNMP, LHV, Ineen, NHG, KNMT, ZKN, GGD/GHOR en Jeugdzorg Nederland.

Cyberbeveiligingswet

De Cbw is de Nederlandse vertaling van de Europese NIS2‑richtlijn. Ze is op 7 juli 2026 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat naar verwachting half augustus in.

Bestuurders moeten binnen twee jaar na inwerkingtreding een Cbw‑training volgen. In deze training leren zij risico’s te herkennen voor netwerk- en informatiesystemen, maatregelen te beoordelen om deze risico’s te beheersen en de gevolgen in te schatten van risico’s en maatregelen. De training duurt gemiddeld twee dagdelen.

Criteria voor opleiders

De zorgbranches hebben samen met RSO Nederland een Richtinggevend Kader voor de bestuurderstraining opgesteld. Hierin staat waaraan de opleiding moet voldoen. Opleiders worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling en uitvoering van deze bestuurderstraining. De consultatie is bedoeld om te inventariseren welke partijen een passend aanbod kunnen verzorgen.