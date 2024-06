Zorgen bij staatscommissie over bezuinigingen drugspreventie

In hun hoofdlijnenakkoord halen PVV, VVD, NSC en BBB 300 miljoen euro weg bij publieke gezondheid, en Toebes verwacht dat die bezuiniging ook ten koste van drugspreventie gaat. “Dat stelt me niet hoopvol. Ik ben bezorgd.”

Advies staatscommissie

In het advies over MDMA dat de staatscommissie deze donderdag presenteert, staat dat gemeenten genoeg geld moeten hebben voor preventie, oftewel om te voorkomen dat mensen drugs gebruiken. Er moet daarnaast een “landelijke, wetenschappelijk onderbouwde visie” op drugspreventie komen. Het drugsbeleid is nu nog “heel erg versnipperd”, zegt Toebes.

Dubbele boodschap

De vier coalitiepartijen beloven in hun hoofdlijnenakkoord dat maatregelen om gezondheidsproblemen te voorkomen in het algemeen “meer centraal” komen te staan. Maar ze willen uitgaven aan publieke gezondheid juist met 300 miljoen terugdringen. “Een dubbele boodschap”, zegt Toebes. “Put your money where your mouth is.” Het is niet duidelijk welk deel van dat bedrag naar drugspreventie zou gaan.

Op dit moment hebben gemeenten volgens een grove schatting zo’n 15 miljoen aan alcohol- en drugsbeleid te besteden. Toebes: “Gezien de grote maatschappelijke problemen die we zijn tegengekomen als staatscommissie, vinden we dat echt onvoldoende.” (ANP)