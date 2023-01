Zorgen om afname specialistische ggz in instellingen

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) maakt zich zorgen over de afname van het aanbod van specialistische geestelijke gezondheidszorg in met name instellingen. Ze krijgt volgens de eigen site “signalen” dat het vervangende zorgaanbod niet altijd passend en van voldoende kwaliteit is. Verscheidene patiënten zouden er op achteruitgaan of zelfs opnieuw op een wachtlijst zijn beland en helemaal niet worden behandeld.

Vorig jaar hebben meerdere ggz-aanbieders het klinische aanbod van zogenoemde hoogcomplexe zorg afgeslankt of afgestoten. Het totaal aantal bedden voor cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen is volgens de NVvP in 2022 gedaald van 207 naar 137. De vereniging heeft de gezondheidsinspectie nu gevraagd of die de situatie en de gevolgen kan onderzoeken.

Dat afslanken en afstoten gebeurde om verschillende redenen. “Zorgaanbieders Altrecht en Pro Persona deden dit omdat ze meer willen inzetten op zorg vanuit huis, mede vanuit het idee zo meer mensen te kunnen helpen. Arkin sloot de deuren van haar Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) begin 2022, vanwege personeelstekorten”, schrijft de NVvP aan de inspectie.

Wachten op behandeling

Cliënten van het eerder gesloten Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren wachten door de hele situatie nog steeds op een behandeling, constateerde onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV, dat er zondag een radio-uitzending aan wijdt op NPO Radio 1. “Deze cliënten zouden weer snel een gelijkwaardige vervolgbehandeling krijgen, maar dat is niet bij iedereen gelukt”, aldus het platform in een persbericht. “Volgens zorgaanbieder Pro Persona was het financieel niet meer rendabel om de kliniek open te houden”, stelde het platform vast.

De Nederlandse Zorgautoriteit concludeerde eerder in deze kwestie dat de zorgplicht niet geschonden is. Dat vindt de NVvP nogal magertjes. “De conclusie is gebaseerd op een getalsmatige analyse, waardoor het inhoudelijke perspectief van de patiënt en de behandelaar ontbreekt.” Ook zou een deel van de patiënten slechts “op papier” bij een zorgaanbieder zijn ondergebracht.

Niet thuis slapen

Donderdag werd ook bekend dat ggz-patiënten die van hun arts met verlof mogen, soms niet thuis mogen slapen omdat hun instelling dan geen vergoeding krijgt. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daar signalen over gekregen, evenals PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Volgens het ministerie komt het “zo nu en dan” voor, maar ontbreken exacte cijfers. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) experimenteert wel al met een oplossing. (ANP)