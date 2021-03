Zorgen om mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Vijftien instellingen op het gebied van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs werken met ingang van maandag mee aan een groot onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten. Daar zijn zorgen over, meldt het Trimbos-instituut, dat medeverantwoordelijk is voor het vragenlijstonderzoek. Verder willen de onderzoekers onder meer weten welke invloed de coronacrisis heeft op hoe studenten zich voelen en gedragen.

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de ministeries van VWS en OCW en wordt uitgevoerd door het Trimbos, het RIVM en de GGD. Er moeten uiteindelijk 250.000 studenten van alle opleidingen worden bereikt voor de eerste Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs in ons land.

De studenten worden in maart en april niet alleen bevraagd over hun mentale gezondheid en hun gebruik van alcohol en andere middelen, maar ook over onder meer hun (vrije)tijdsbesteding, studievoortgang en financiële situatie. Dit vragenlijstonderzoek moet in november een landelijk inzicht bieden, verwacht het Trimbos. Verschillende lokale onderzoeken hebben aanleiding gegeven tot deze landelijke aanpak. Er zijn wel her en der initiatieven om de situatie te verbeteren, zoals bepaalde welzijnsprogramma’s, maar er ontbreken representatieve cijfers om landelijk beleid verder op te baseren. (ANP)