Zorgfinancials: 675 miljoen misschien niet genoeg om personeelslasten te verlichten

De 675 miljoen euro die het kabinet uittrekt voor personeelskosten in de zorg is een stap in de goede richting. Het is echter maar de vraag of het genoeg is om de lasten voor zorgaanbieders te verlichten. Die vrees uiten financials in de zorg in de meest recente Financiële Zorgthermometer van Fizi en Finance Ideas.

Uit de enquête, die beroepsvereniging Fizi ieder kwartaal onder haar leden uitzet, blijkt dat zorginstellingen de komende jaren te maken krijgen met structureel hogere personeelslasten. Om de gaten in werkroosters te vullen, huren zorgaanbieders uitzendkrachten en zzp’ers in. Het aandeel personeel niet in loondienst is daarom een goede graadmeter voor de personeelstekorten, stellen de analisten van bureau Finance Ideas, dat het onderzoek uitvoert.

Externe inhuur

In 2020 waren zorginstellingen gemiddeld 8,1 procent van de totale personeelskosten kwijt aan de inhuur van externen. Het grootste deel van de ondervraagde zorgfinancials verwacht dat de lasten personeel niet in loondienst dit jaar meer dan 10 procent hoger uitvallen, wat tot uitdrukking komt in stijgende personeelslasten. De toezegging van 675 miljoen vanuit VWS voor zorgsalarissen is een goede eerste stap om het personeelstekort terug te dringen, tekenen de zorgfinancials daarbij aan.

Verzuim gestegen

De vraag rijst waarom zorgaanbieder niet gewoon meer mensen in dienst nemen. Een deel van het antwoord ligt in het hoge ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Door de coronapandemie, boven op de toch al hoge werkdruk, is dat verzuim in 2020 opgelopen tot 7 procent. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde van alle bedrijfssectoren samen ligt rond de 4,5 procent. Zorginstellingen gebruiken uitzendkrachten en zzp’ers vaak om de uitval van vaste medewerkers te compenseren. De financials in de zorg verwachten dat het verzuim het komende jaar onverminderd hoog blijft.

Hogere personeelslasten

Dit betekent dat het voor zorginstellingen moeilijker wordt om werkroosters te vullen en dat zij structureel te maken gaan krijgen met extra personeelslasten, concluderen de analisten. Ruim een derde van de respondenten verwacht dan ook dat de personeelslasten volgend jaar hoger zullen liggen dan in 2020. Volgens de zorgfinancials is het daarom nog maar zeer de vraag of de toezegging van 675 miljoen euro voldoende is om de stijgende personeelslasten op te kunnen vangen.

Zwaardere zorg

Een opgave die aan de personeelstekorten raakt, is de toenemende zwaarte van de zorg. Driekwart van de respondenten uit de Financiële Zorgthermometer verwacht meer of aanzienlijk meer zwaardere zorg te zullen gaan leveren. Voor cliënten met een zwaarder zorgprofiel is veel personeel nodig en onder die behandelaren zijn de tekorten het grootst.

Investeringen onder druk

De toenemende zorgzwaarte vraagt een forse investering van de zorg. De duurzaamheidsambities van de sector komen daar nog eens bovenop. Respondenten zeggen de komende jaren meer te gaan investeren in vastgoed en automatisering. De investeringsopgave komt, volgens de analisten achter de Zorgthermometer, in het geding door de arbeidsmarktproblematiek. “Door elkaar versterkende effecten als dubbele vergrijzing, personeelstekorten, ziekteverzuim en de toenemende zorgvraag en zorgzwaarte zal de sector en haar financiers met een deltaplan moeten komen waarbij knelpunten worden verzacht en kostenverlaging niet het doel is maar een gevolg van geboden oplossingen”, concludeert Jorrit Wigchert, voorzitter van beroepsvereniging Fizi.

Zwarte cijfers

Toch hoeft er van een doemscenario nog geen sprake te zijn. Een meerderheid van de zorgfinancials verwacht vooralsnog zwarte cijfers te noteren. Slechts één op de tien anticipeert op een negatief resultaat. “Het is positief dat zorginstellingen ook in 2021 een positief resultaat verwachten te realiseren. Het is van belang dat partijen elkaar blijven vinden om het personeelsvraagstuk te adresseren, om ook in de toekomst de financiële continuïteit te waarborgen en de benodigde investeringen en de zorg uit te kunnen voeren”, aldus Pim Diepstraten van Finance Ideas.