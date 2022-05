Zorginstituut: geld voor pgo kan niet uit Zorgverzekeringswet komen

De aanschaf en het gebruik van een basis persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) kan niet worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), concludeert Zorginstituut Nederland. Hierdoor resten twee opties voor de financiering van pgo’s. Eén optie is om de regelgeving van de Zvw aan te passen zodat financiering wel kan. De tweede mogelijkheid is om de financiering uit publieke middelen te halen, maar hier gaat het Zorginstituut niet verder op in.

Als de basis-pgo voor iedere burger moet worden gefinancierd, ongeacht zijn of haar gezondheidstoestand, is een individuele zorgverzekering daar niet het juiste middel voor, aldus het Zorginstituut. De strekking van de Zvw die gericht is op een specifieke zorgbehoefte en een schadeverzekering is, wringt met de brede beschikbaarheid van een pgo. Verder bevat een pgo ook zorggegevens uit andere domeinen dan de zorg die worden vergoed vanuit de Zvw.

Structurele financiering

Het Zorginstituut doet het advies op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Die is op zoek naar een structurele financiering voor basis-pgo’s om op den duur pgo’s net zo wijdverspreid te maken als internetbankieren. Op dit moment is er een tijdelijke financieringsregeling die jaarlijks verlengd kan worden. Hierin krijgen aanbieders per actieve gebruiker 7,50 euro.

Gratis beschikbaar

Een zogeheten basis-pgo heeft standaardfuncties zoals het kunnen maken van afspraken, medicatieherinneringen, e-consults en er worden de gegevens van zorgaanbieders in bijgehouden. Dit pgo zou voor elke Nederlander gratis beschikbaar moeten zijn. Voor extra functionaliteiten, zoals sportdata of verdere gepersonaliseerde diensten, zouden gebruikers moeten betalen.

Regelgeving

Om toch via de Zvw vergoed te worden zou kunnen via de hulpmiddelenzorg, maar hiervoor moet de regelgeving worden aangepast. Een basis-pgo draagt niet bij het opheffen van een beperking of stoornis, maar als deze regels worden veranderd door VWS is dat misschien wel mogelijk. Ook zou de pgo als een dienst vergoed kunnen worden, zoals vervoer dat nu wordt, als de basis-pgo wordt toegevoegd aan het wettelijk kader als individuele dienst. Ook dit is aan VWS. Eerder schreef oud-minister Van Ark op basis van een inventarisering van bureau Gupta dat een financiering vanuit de Zorgverzekeringswet het meest voor de hand zou liggen, maar zij erkende al meteen dat dit niet eenvoudig is omdat de zorgverzekering gericht is op het vergoeden van zorg voor iemand die ziek is.

Deadline

De aansluiting en het gebruik van pgo’s komt ondertussen maar langzaam van start. Onlangs kregen ziekenhuizen uitstel van de deadline om minstens een maand lang 5 procent van de patiënten via een pgo toegang te geven. Lukt dat niet dan moet een subsidie van 190.000 euro worden terugbetaald. Vooralsnog heeft geen enkel ziekenhuis het criterium gehaald.