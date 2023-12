Zorginstituut komt met voorbeelden passende zorg

Het gaat om voorbeelden uit zeer verschillende zorggebieden, zoals Cardiologisch onderzoek thuis, parkinson, ‘Stroke unit without beds’, Connect & Go, Centralisatie nachtzorg en LichtCafé. Ook noemt Zorginstituut ‘Geriatric Emergency Medicine Team’, Tweezijdige staaroperatie, Welzijn op Recept, de Medicijndispenser en Druppelbril.

“Een belangrijke stap”, schrijft Jan Kremer, hoogleraar zorg & samenleving en speciaal gezant passende zorg bij het ministerie van VWS op LinkedIn. Hij verwacht nog meer goede voorbeelden van passende zorg. Hij vindt de transparantie van passende zorg “belangrijk om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en elkaar scherp te houden. En transparantie kan helpen bij passende contractering.”

Kremer: “Natuurlijk is meer nodig dan het laten zien van het topje van de ijsberg. Het gaat om het laten groeien van de ijsberg. Naast goede voorbeelden is het daarom ook belangrijk om in beeld te brengen welke organisaties wel of niet een ambitieuze agenda hebben voor passende zorg en wat organisaties daadwerkelijk bijdragen aan de grote maatschappelijke opgave om de zorg op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam te maken.”