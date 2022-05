Zorginstituut: medicijn tegen overgewicht kan in basispakket

Mysimba wordt gebruikt om het gewicht te verlagen als mensen met een caloriearm dieet en meer beweging niet genoeg afvallen. Uit onderzoek blijkt dat het middel effectief is bij mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die al deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het werkt ook bij mensen met een BMI tussen 27 en 30 die aan een GLI deelnemen en een of meer ziekten hebben die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.

De vergoeding geldt alleen voor deze twee groepen, omdat de werking van het middel bij hen is aangetoond. Het zijn ook de groepen voor wie de fabrikant vergoeding heeft aangevraagd.

Voorwaarde

Als de minister van VWS het advies van het Zorginstituut overneemt, wordt Mysimba uit het basispakket vergoed. Maar dat geldt dan dus alleen voor mensen met overgewicht die deelnemen aan een erkend GLI-programma en in 1 van de 2 geadviseerde patiëntengroepen zitten. En er is nog een voorwaarde: mensen die na 4 maanden gebruik minder dan 5 procent van hun oorspronkelijke gewicht zijn afgevallen, moeten stoppen met het middel.