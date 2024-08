Zorginstituut wil minder zorg en meer ‘samenredzaamheid’

Zorginstituut Nederland vindt dat buurt, mantelzorgers, vrienden, familie en ouderen in principe voor elkaar moeten zorgen. Pas in allerlaatste instantie moeten ouderen een beroep hoeven doen op zorgverlening. Om dit mogelijk te maken moet de wet Langdurige Zorg stevig worden hervormd.

Dat staat in het advies ‘Van zelfredzaam naar samenredzaam’, dat het Zorginstituut heeft gestuurd naar VWS-staatssecretaris Vicky Maeijer: “Wij hebben de taak om te bevorderen dat de langdurige zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar blijft.”

In een begeleidende brief aan Maijer schrijft Zorginstituut: “Een andere kijk op zorg is nodig om de schaarse capaciteit beschikbaar te houden voor de meest kwetsbaren. Door meer samenredzaam te worden, zorgen we ervoor dat oplossingen voor hulpvragen uit de gemeenschap komen. Formele zorg vormt hierop een aanvulling als dat nodig is, als laatste vangnet. Zorg wordt te snel als oplossing ingezet.”

Lees het hele artikel op Zorgvisie.