Zorgmedewerkers NNCZ in de leer bij Reable Nederland

Vorig jaar is de NNCZ gestart met het Zam-Sam principe: Zelf Als het Mogelijk is – Samen Als het Mogelijk is. Dit principe houdt in dat bij elke hulpvraag eerst wordt gekeken hoe iemand zelf weer iets kan leren of, met behulp van technologie, zelfstandig kan blijven. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt samen met de hulpvrager gezocht naar ondersteuning binnen zijn of haar netwerk. Wat daarna nog aan hulpvraag overblijft, wordt door de professionals ingevuld.

Honderd sollicitaties

NNCZ werft speciale Zam-Sam medewerkers. Volgens NNCZ bestuurder Roeli Mossel kwamen er op een vacature meer dan honderd sollicitaties binnen. Het zijn vooral mensen die hun leven anders willen inrichten en meer betekenisvol werk willen doen, of mensen die langere tijd voor een naaste hebben gezorgd en daardoor vaardigheden hebben ontwikkeld waardoor ze geïnteresseerd zijn geraakt in de zorg.

Ambassadeur

Nu zijn er ook trainingen voor zittende medewerkers. Ook hier kwamen veel reacties op. Uiteindelijk koos NNCZ zestig medewerkers uit die inmiddels met de training zijn gestart en die in mei 2025 zullen afronden. Daarna gaan deze medewerkers als Zam-Sam ambassadeurs het gedachtegoed verder verspreiden over de hele organisatie.