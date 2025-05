OM eist taakstraf tegen thuiszorgmedewerkster na dood cliënt

Het slachtoffer zou op 28 oktober 2022 tijdens een dienst van U. haar been hebben gebroken. Later liep het slachtoffer een infectie op aan de operatiewond. Ze overleed in december van dat jaar.

Beenbreuk

Toen de vrouw op de rand van het bed werd gezet, bleef haar been haken. De thuiszorgmedewerkster uit Lijnden hoorde het wel kraken, maar had niet direct door dat het een beenbreuk betrof, vertelde ze dinsdag in de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank beschikt over beelden van het incident, omdat de zoon van het slachtoffer camera’s in huis had opgehangen om zijn moeder in de gaten te kunnen houden.

“Ik raakte helemaal in paniek”, zei U. Ze wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Volgens de officier van justitie ging de verdachte te hardhandig te werk en kermde het slachtoffer het uit van de pijn. U. ontkent dat ze hardhandig werkte en zegt dat ze volgens protocol werkte.

Incident

U. vertelde dat ze ruim twintig jaar ervaring heeft in de zorg en dat ze die dag een drukke dag had. Ze kreeg de opdracht om de hulpbehoevende vrouw uit bed te halen om haar te laten ontbijten en tussendoor het bed te verschonen. Ze had daar beperkt, drie kwartier, de tijd voor. Na het incident waarschuwde ze collega’s en ging ze in overleg met haar opdrachtgever snel naar de volgende cliënt, die op tijd insuline nodig had.

Aan haar collega’s verzweeg U. aanvankelijk dat het been was gebroken. Volgens het OM misleidde ze de huisarts door aanvankelijk te melden dat de knie van de cliënt vast was komen te zitten in het bedhek. Daardoor bemerkte de arts bij een eerste controle niet dat het been was gebroken. Pas tien dagen later belandde het slachtoffer in het ziekenhuis, waar ze een aantal dagen later werd geopereerd. Ruim een maand later overleed ze thuis aan de gevolgen van de beenbreuk.

De advocaat van U. pleitte voor vrijspraak. Volgens haar ontbreekt het bewijs voor een mishandeling. De rechtbank doet op 3 juni uitspraak. (ANP)