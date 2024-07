Zorgmedewerkers willen betrokken worden bij verandering mits er tijd voor is

De werkdruk is ten opzichte van 2022 met ongeveer vijf procent gedaald. “Een positief signaal”, aldus de branchevereniging. “Maar nog steeds geeft ruim een derde van de medewerkers aan dat er niet genoeg tijd is om het werk uit te voeren.”

Kritischer

De mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden is licht gedaald. ActiZ vermoedt dat de te hoog ervaren werkdruk verklaart waarom medewerkers kritischer op hun werkgever zijn dan het jaar daarvoor. “Onveranderd in de resultaten is de hoge bevlogenheid bij medewerkers in de ouderenzorg, die nog steeds een dikke 8 krijgt. De meeste medewerkers geven aan dat zij in hun organisatie en/of in de zorg willen blijven werken.”

De onderzoeksresultaten laten zien dat goed werkgeverschap ook blijkt uit de manier waarop werkgevers veranderingen doorvoeren en hoe ze werknemers betrekken. “Essentieel daarbij is: tijdig informeren over veranderingen, ondersteuning bieden bij veranderingen, voldoende tijd vrijmaken voor werknemers, openstaan voor suggesties van medewerkers en een proactieve rol van de leidinggevende bij vernieuwing en verandering”, meldt ActiZ.