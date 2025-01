Zorgorganisatie Groenhuysen opent nieuwe Zorgcentrale

Groenhuysen wil inspelen op de toenemende druk en uitdagingen in de ouderenzorg en zet met de Zorgcentrale een stap naar toegankelijke en toekomstbestendige ouderenzorg. De Zorgcentrale gaat vanaf februari in werking.

De Zorgcentrale

Meldingen vanuit de cliënten op de locaties komen eerst binnen op de Zorgcentrale. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen van de personenalarmering of slimme sensoren in de kamers van de cliënten. De zorgcentralisten beoordelen of een melding wel of niet direct doorgezet moet worden naar de zorgprofessionals. Zo wordt de werkdruk op de locaties verminderd en blijft er meer tijd over voor de cliënten.

Anders organiseren

Volgens Groenhuysen hoeft de ouderenzorg niet te verschralen als de zorg anders georganiseerd wordt en zorgprofessionals op een andere manier gaan werken, door onder andere de opschaling van zorgtechnologie en innovatie. De Zorgcentrale bij Groenhuysen is een van de innovatieve oplossingen die hierbij moet gaan helpen. Daarnaast biedt de Zorgcentrale een werkplek in de zorg met minder fysieke belasting.

Het komende jaar staat in het teken van doorontwikkelen waarbij steeds getoetst wordt welke decentrale fysieke processen, op de locaties en in de thuissituatie, ook digitaal en centraal met de Zorgcentrale georganiseerd kunnen worden.