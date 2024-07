Zorgorganisatie NIKO heeft nieuwe samenstelling rvt

Na twee zittingstermijnen nemen Bert Fintelman en Hanneke Stieber afscheid van de rvt van zorgorganisatie NIKO.

Raymond Ophuis

NIKO zocht een lid rvt met bouwkundige achtergrond, vanwege de ambities voor en dilemma’s rond het vastgoed. Ophuis heeft een bouwkundig en bedrijfskundige achtergrond en hij heeft veel ervaring met strategisch vastgoed in het zorglandschap. Op dit moment werkt Raymond als manager vastgoed en faciliteiten bij Gemiva, een organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking.

Marjolein Zanen

Vanwege het vertrek van Hanneke Stieber is gezocht naar een lid met kennis van de ouderenzorg, vanwege een vacature in de kwaliteitscommissie. Zanen is als gezondheidswetenschapper veertien jaar werkzaam in de ouderenzorg, in verschillende functies. Op dit moment werkt Zanen als raad van bestuur bij De Rijnhoven, een ouderenzorg organisatie in de omgeving van Utrecht.

NIKO

Stichting Zorgorganisatie NIKO levert zorg- en welzijnsdiensten aan met name ouderen in Alkmaar. De kleinschalige organisatie biedt eerstelijnsverblijf, somatische zorg, psychogeriatrische zorg, psychiatrische zorg en thuiszorg.