Zorgpremie DSW stijgt met 9,50 euro

DSW is zoals gebruikelijk de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe zorgpremie bekendmaakt. In een interview met Zorgvisie zegt DSW-directeur De Groot dat de forse daling van het eigen risico leidt tot 7 procent meer patiënten in 2027. Door deze maatregel zal de premie dat jaar met 20 à 25 euro extra per maand stijgen.

De Groot geeft in het interview ook commentaar op de kabinetsplannen en doet een voorstel voor forse aanpassing van het zorgstelsel, onder andere door verlaging van de zorgpremie tot ongeveer 30 euro per maand. De rest van de zorgkosten zou moeten worden gefinancierd via de inkomstenbelasting. “Minister Fleur Agema is van harte welkom om hierover met mij te praten.”