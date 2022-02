Zorguitgaven dementie met een kwart gestegen sinds 2017

Sinds 2017 zijn de zorguitgaven voor mensen met dementie met een kwart gestegen van 8,6 miljard euro naar 10,6 miljard euro in 2020. Dit wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal mensen met dementie in een instelling, maar ook door de duurdere verpleeghuiszorg, blijkt uit cijfers van Vektis.

De zorguitgaven voor mensen met dementie in een instelling groeiden van 5,3 miljard euro in 2017 naar 6,4 miljard euro in 2020. Dit is bijna volledig te wijten aan de hogere Wlz-uitgaven per persoon. Die stegen met 12.100 euro van 65.700 euro in 2017 naar 77.800 euro in 2020. Het aantal mensen met dementie in een instelling steeg maar mondjesmaat, namelijk van 78.000 in 2017 naar 80.000 mensen in 2020.

Thuiswonenden

De zorguitgaven voor thuiswonenden stegen van 3,4 miljard euro in 2017 naar 4,2 miljard euro 2020. Hier werden de kosten per persoon beter beheerst en is de uitgavenstijging te wijten aan het toenemende aantal mensen met dementie. Dat steeg met 15,6 procent van 147.000 mensen naar 170.000 mensen.

Het aantal thuiswonenden dat op de spoedeisende hulp is geweest, is in 2020 gedaald. In voorgaande jaren stond dit percentage altijd op 30 procent, maar in 2020 is het gedaald naar 27 procent. Ook komen steeds minder thuiswonenden in het ziekenhuis terecht. In 2017 ging het om 24 procent. Zo’n 4 procent van alle thuiswonenden met dementie maakte gebruik van eerstelijnsverblijf.

Lagere schatting mensen met dementie

Vektis heeft de schatting van het aantal mensen met dementie verlaagd na een herberekening. Volgens de nieuwe cijfers lijden 250.000 mensen in Nederland aan deze ziekte. De organisatie is de nieuwe methode gaan gebruiken omdat de oude rekenmethode tot onrealistische getallen leidde. Extra criteria om de populatie verder af te bakenen, zorgden voor een lagere schatting van het aantal mensen met dementie.

Vektis maakt gebruik van onder meer declaraties over wijkverpleging, geneesmiddelengebruik, ziekenhuisbezoek en ggz-gebruik om het aantal mensen met dementie te schatten. Hierdoor komt de schatting van Vektis lager uit dan de 290.000 mensen met dementie waar Alzheimer Nederland van uitgaat. De belangenorganisatie baseert zich op een bevolkingsonderzoek, het ERGO-onderzoek, dat tussen 1989 en 1993 is uitgevoerd in Rotterdam en extrapoleert dat met gebruik van de huidige bevolkingscijfers.

Onderzoek Alzheimer Nederland

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland, vertelt dat het maken van zo’n schatting een continu proces is waarbij keuzes moeten worden gemaakt. Zo is het in de schatting die Alzheimer Nederland gebruikt nog de vraag of de prevalentie- of broncijfers uit het bevolkingsonderzoek nog wel een betrouwbare schatting opleveren Een aantal jaren geleden is de methode van Alzheimer Nederland ook bijgesteld.

Hij is niet verrast dat Vektis op een lagere schatting uitkomt dan Alzheimer Nederland. Op basis van data van zorgdeclaraties zou altijd een lager cijfer moeten komen dan op basis van een bevolkingsonderzoek. “Allemaal gebruiken we iets andere bronnen. We houden het met het ERGO-onderzoek als bron redelijk in het midden.”