Zorgvastgoed is booming, volumerecord in 2022

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in zorgvastgoed als in 2022. In totaal staken organisaties 1,3 miljard euro in zorgpanden. Maar ondanks het record blijft het aantal nieuwbouwtransacties achter, blijkt uit cijfers van Capital Value. Dit is zorgelijk, gezien de enorme nieuwbouwopgave waar de markt voor staat.

Veruit het grootste deel van het transactievolume betreft zorgwoningen (88 procent), eerste- en tweedelijnszorgvastgoed beslaan het overige deel. Het aandeel nieuwbouwtransacties is stabiel gebleven.

Het is voor het vierde jaar op rij dat het transactievolume boven de 1 miljard euro uit komt. Dat dit gebeurt in economisch minder gunstige tijden onderschrijft ook de stabiliteit van de markt, volgens Capital Value.

Grote transacties

In 2022 vonden enkele grote transacties plaats. Zo verkocht de Franse zorggigant Orpea maar liefst 32 particuliere woonzorgcomplexen van Dagelijks Leven verspreid over Nederland. Via een sale & lease back transacties neemt Syntrus Achmea de portefeuille over. Orpea heeft het geld nodig vanwege de enorme schuld van 9,5 miljard euro die het concern heeft. Een andere omvangrijke transactie betrof de aankoop van 144 intramurale zorgeenheden en 149 zorgwoningen voor het Bouwinvest Healthcare Fund in Den Haag.

Door de stijgende rentes is er juist tegenwind voor sommige beleggers op de markt. Investeerders die afhankelijk zijn van schulden voor hun aankopen zijn minder actief. “Naar verwachting zullen er vanwege de huidige (onzekere) marktomstandigheden de komende periode minder nieuwe beleggers toetreden”, aldus Capital Value. “De strategie van diverse gevestigde zorgvastgoedbeleggers richt zich juist op kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed, sterke exploitanten en goede locaties.”

Bron: Capital Value

Nieuwbouw

Verder ziet Capital Value dat de nieuwbouw van zorgvastgoed nog achter blijft. De adviseur verwijst ook naar de flink gestegen wachtlijsten voor een acute opname in een verpleeghuis. In 2022 is dit gestegen met 70 procent naar 4.737 personen.

Het doorzetten van de nieuwbouwproductie is juist nu essentieel, stelt Manon Kuipers, directeur zorgvastgoed bij Capital Value. Ook vindt zij het te vroeg om nu al te stoppen met de uitbreiding van de intramurale capaciteit van verpleeghuizen. Die capaciteit is regionaal soms zeker nodig en locaties die nu intramuraal zijn, kunnen later ook weer veranderd worden, benadrukt zij. “Als je er nu rekening mee houdt met een bepaalde flexibiliteit in die woonvormen kun je over tien à vijftien jaar tijd er alsnog zelfstandige woonvormen van maken”, zegt zij in gesprek met Zorgvisie.