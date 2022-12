Duizenden ouderen hebben acuut verpleeghuisbed nodig

Het aantal ouderen dat op een wachtlijst staat voor een acute opname in een verpleeghuis is tussen januari en november van dit jaar gestegen van 2762 naar 4737 mensen: een toename van ruim 70 procent. Honderden van hen wachten zelfs al langer dan een halfjaar op een bed. Nieuwsuur meldt dat op basis van cijfers over wachtlijsten die Zorginstituut Nederland maandelijks publiceert. Het Zorginstituut bevestigt dat de analyse correct is.

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg zegt in een reactie dat de stijging van het aantal wachtenden haar zorgen baart. “Het geeft aan dat we tegen de grenzen aan zitten.”

Laatste jaren

Het gaat bij de wachtenden om zeer kwetsbare ouderen. De meesten zitten in de laatste jaren van hun leven. Ze hebben bijvoorbeeld vergevorderde dementie of zware lichamelijke problemen. Een opname in het verpleeghuis is direct of heel binnenkort noodzakelijk door hun slechte gezondheid of het (dreigend) omvallen van een mantelzorger zoals hun partner. (ANP)