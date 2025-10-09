Zorgverlener Abrona werkt per 1 oktober niet meer met zzp’ers

Per 1 oktober heeft zorgorganisatie Abrona de inzet van zzp’ers beëindigd. Een bewuste keuze, zorgvuldig voorbereid en met de overtuiging dat dit de beste weg is voor zowel cliënten als medewerkers, laat de organisatie weten.

Om beter aan te sluiten bij de wensen van oud-zzp’ers waar de Abrona eerder wel mee werkte, biedt de organisatie binnen het vaste dienstverband mogelijkheden waarbij de voordelen van zelfstandig werken zoveel mogelijk behouden blijven: flexibele werktijden, variabele roosters en ruimte voor maatwerk in werk-privébalans.

Vaste teams

Abrona biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. “We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste stap is voor nu en voor de toekomst. Alleen met vaste teams kunnen we de kwaliteit van zorg en de verbinding met cliënten blijven garanderen”, zegt bestuurder Jannie Riteco.

Noodzakelijk

De afbouw van zzp’ers is mede ingezet door veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de Wet DBA en de aankomende handhaving door de Belastingdienst. Maar dat was niet de enige reden.

“We merken dat teams beter samenwerken en cliënten zich veiliger voelen als zij steeds dezelfde gezichten zien,” aldus Riteco. “Dat vraagt om continuïteit en betrokkenheid en die vinden we in vaste medewerkers. Tegelijkertijd willen we laten zien dat je binnen een dienstverband óók wendbaar kunt zijn.”

Overgang

Om de overgang mogelijk te maken vulde Abrona openstaande diensten op door medewerkers in dienst bij Abrona extra inzet te vragen, met passende beloningen en waardering, door het verleiden van zzp’ers om in vaste dienst te komen en door tijdelijke inzet van uitzendkrachten. De organisatie blijft de situatie nauwlettend volgen, monitort de werkdruk en stuurt bij waar nodig.