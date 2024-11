Zorgverzekeraar a.s.r. gaat met Teladoc in zee voor digitale zorg

Volgens a.s.r. is de lancering van de digitale dienst “een grote stap in het ondersteunen van verzekerden om zelf de regie te nemen over hun gezondheid”. Zorg voor jezelf moet persoonlijke begeleiding en betrouwbare adviezen leveren. Vanaf januari komend jaar kunnen verzekerden van a.s.r. op het platform terecht.

Eerder dit jaar sloot Teladoc, dat internationaal actief is, een samenwerking met telecomaanbieder VodafoneZiggo, om de klanten toegang tot de digitale gezondheidsdiensten aan te bieden. “Met de app Zorg voor jezelf willen we een helder en toegankelijk platform creëren dat gebruikers helpt bij hun zoektocht naar serieuze gezondheidsadviezen en begeleiding”, zegt Stefan Scheepers, algemeen directeur van Teladoc Health.