Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na kritiek AP

Zorgverzekeraar CZ verandert de werkwijze bij machtigingsaanvragen. CZ voldoet daarmee aan de last onder dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in februari 2020 had opgelegd.

De AP oordeelde toen dat de werkwijze van CZ bij machtigingsaanvragen in strijd was met de privacywetgeving. Bij een machtigingsaanvraag vraagt een verzekerde vooraf akkoord aan de zorgverzekeraar voor de vergoeding van bepaalde zorg. CZ verwerkte in een aantal gevallen meer medische gegevens dan nodig was om zulke machtigingsaanvragen te beoordelen.

Na de last onder dwangsom ging CZ in beroep bij de bestuursrechter, maar ook in gesprek met de AP. Daardoor is een nieuwe leidraad tot stand gekomen, die de goedkeuring heeft van de privacy-autoriteit.

Betere uitleg CZ

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: ‘Wij vinden dat CZ met deze nieuwe leidraad voortaan veel beter aan verzekerden uitlegt welke medische gegevens nodig zijn om hun aanvraag te beoordelen en waarom. Ook waarborgt CZ met deze leidraad voortaan niet méér informatie van de verzekerde te verwerken dan noodzakelijk is.”