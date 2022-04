Zorgverzekeraars en gemeenten presenteren preventiestatement

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan werken aan de vorming van regionale preventie-infrastructuren. Dat kondigen zij aan in een gezamenlijk Preventiestatement dat zij op 13 april aanbieden aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS). In de domeinoverstijgende aanpak is de GGD de uitvoerings- en kennispartner.

Hoewel de preventie-infrastructuur niet expliciet is genoemd in het coalitieakkoord, willen ZN en VNG hierop blijven inzetten. Zij willen weg van de vrijblijvendheid die jarenlang rondom preventie hing en streeft naar structurele inbedding. Preventie is te belangrijk om in de toekomst de zorg toegankelijk te houden. De zorgverzekeraars en lokale overheden willen veel intensiever samenwerken in het sociale domein. “Dat maakt tijdige, relatief bescheiden interventies mogelijk die niettemin veel effect sorteren op de kwaliteit van leven van mensen. Die hoeven daardoor veel minder gebruik te maken van dure voorzieningen in de Zvw en de Wlz. En het legt minder beslag op de vaak toch al zwaar belaste zorgverleners”, zo zegt Wout Adema, ZN-directeur Zorg.

Oormerkpotje

Voor het realiseren van regionale preventie-infrastructuren hebben zorgverzekeraars en gemeenten qua bekostiging wel hulp nodig van VWS, stellen ZN en VNG. Want wettelijk gezien zijn de zorgverzekeraars beperkt tot het betalen en organiseren van zorg voor zieke mensen. Ook gemeenten kennen geen geoormerkt potje voor preventie.

Er zijn al gebieden met een regionale preventie-infrastructuur, zoals in Twente en Zuid-Limburg, maar de opstellers van het preventiestatement willen dat uitbreiden en in een landelijk stimulerend – en niet vrijblijvend – kader gieten om versnippering te voorkomen.