Zorgverzekeraars: ‘We laten geen enkele Wlz-instelling failliet gaan’

“Wij laten niemand failliet gaan”, zegt directeur Georgette Fijneman van Zilveren Kruis. “Die garantie hebben we de instellingen zwart op wit gegeven. Want we hebben ze veel te hard nodig.” Zilveren Kruis heeft nu een afdeling die in actie komt als een instelling in financiële problemen aanklopt.

Die afdeling kan specifiek iets doen om die organisatie dan te redden”, aldus Peter Langenbach, directeur Zorginkoop. De zorgkantoren waar Zilveren Kruis de leidende zorgverzekeraar is, moesten de afgelopen maanden al “enkele keren” in actie komen om een instelling overeind te houden.

Extra geld VWS

Gevolg van die recente afspraak tussen zorgkantoren is het bezoek dat vertegenwoordigers van de zorgkantoren vorige maand hebben afgelegd bij het ministerie van VWS, waarbij ze aandrongen op extra geld. Kort daarna stelde demissionair minister Helder 245 miljoen euro extra beschikbaar. “Ons bezoek aan VWS heeft zeker meegespeeld”, vertelt Langenbach.

Andere actie die de zorgkantoren hebben ondernomen om met name de verpleeghuizen te steunen, is een overheveling van geld tussen de zorgkantoorregio’s: in sommige regio’s dreigde voor dit jaar een tekort, in andere regio’s was geld over. Wel krijgen daarbij de Wlz-instellingen die beter presteren naar verhouding meer geld dan de anderen.