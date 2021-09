Zorgwerkgevers willen 600 miljoen voor loonsverhoging

“Zorgprofessionals staan iedere dag met de grootste toewijding klaar om goede zorg te verlenen. Dit doen zij onder toenemend grote druk van de coronapandemie, het inhalen van uitgestelde zorg, een stijgende zorgvraag door demografische ontwikkelingen, de tekorten op de arbeidsmarkt en uitstroom van personeel uit alle geledingen van de zorg. Er dreigt een ‘perfect storm’.”

600 miljoen

Hiermee opent de noodkreet van de werkgevers en beroepsorganisaties. Ze verwijzen naar de motie die vorige week met grote meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. De motie roept de regering op om voldoende extra financiële middelen vrij te maken voor de zorgsalarissen, te beginnen met 600 miljoen euro voor 2022.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de brandbrief vormen een bont gezelschap: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ActiZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en InEen.

Meer problemen

Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, voert het woord namens de organisaties: “Iedereen weet dat de arbeidsmarktproblemen in de zorg over meer gaan dan geld. Helemaal mee eens. We moeten ons ook inspannen om de administratiedruk te verminderen, zeggenschap van professionals te vergroten, te zorgen voor een goede werk-privébalans en praktische ondersteuning – om maar een paar dingen te noemen. Maar deze loonsverhoging kan nu. Er is groot draagvlak voor. Dit kan de Tweede Kamer nu doen, nu ze bezig zijn met de algemene beschouwingen.”

Incidenteel geld

Het kabinet houdt de boot af, omdat ze demissionair zijn. Grote, structurele uitgaven worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Wel gaat er incidenteel extra geld naar de zorg voor jeugdzorg (1,3 miljard), ondersteuning van de wijkverpleging (57 miljoen), stagebegeleiding (63,5 miljoen). Bovendien investeert het Kabinet nog eens 2,1 miljard in de bestrijding van de coronacrisis.

5 procent

“Voor het behoud van het personeel hebben we een structurele loonsverhoging nodig”, stelt Van der Ham. “De lonen in de zorg lopen achter op andere sectoren, soms wel 9 procent. Onze vraag, om 5 procent loonsverhoging, is heel redelijk. Als je nu die investering doet, werkt dat op een gunstige manier door en maakt het werken in de zorg weer aantrekkelijk.”

Wachten kan niet meer

Volgens de ondertekenaars van de brief kan dat niet. “Wachten op een nieuw kabinet zal de zorg voor nog grotere problemen plaatsen; het primaat ligt dus nu bij het parlement. Van de Tweede Kamer, die in maart is gekozen, verwachten de zorgprofessionals nu de nodige actie in het belang van de patiënten waar ze iedere dag voor zorgen, alsmede van onze economie en samenleving”, staat in de brief.

Loonsverhoging

De brief is een verlengde van de verenigde oproep van de zorgsector twee weken voor Prinsjesdag die de vakbonden samen met werkgevers en beroepsorganisaties ondertekenden. Toen werd er ook al over het loonsverschil gerept.

Daarna volgde de motie van de SP en de ChristenUnie. “Een regering kan een motie ook naast zich neerleggen”, legt Van der Ham uit. Hugo de Jonge reageerde terughoudend op de motie. Hij zei de indruk te hebben dat zorgpersoneel meestal stopt om andere redenen dan hun loon. “Als gezegd: we hebben meer te doen”, geeft Van der Ham toe. “Maar los daarvan verdienen zorgverleners deze loonsverhoging.”