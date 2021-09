SP en ChristenUnie willen 600 miljoen voor salarissen zorg

De SP en de ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat volgend jaar 600 miljoen euro wordt uitgetrokken voor verhoging van salarissen in de zorg. Volgens de beide partijen is een gerichte salarisverhoging nodig voor onder meer verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Lonen van deze zorgmedewerkers zijn structureel lager dan wat mensen in vergelijkbare functies in andere sectoren verdienen, stellen ze. Eerder nam de Tweede Kamer al een voorstel aan (de motie-Kwint) om uiterlijk deze zomer met een plan te komen voor betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris voor zorgverleners. Dat is tot nu toe echter niet gebeurd.

Belangrijk

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker: “Als iets de afgelopen tijd duidelijk is geworden, dan is het wel hoe belangrijk onze mensen in de zorg zijn voor de hele samenleving. De ChristenUnie pleit al langer voor een gerichte loonsverhoging voor het zorgpersoneel dat zich de benen uit het lijf loopt, maar al jaren structureel minder verdient dan in de marktsector.”

SP-leider Lilian Marijnissen: “De personeelstekorten in de zorg zijn groot. Om goede zorg voor iedereen te kunnen garanderen moeten er veel meer collega’s bij en daarom moet werken in de zorg aantrekkelijker worden.”

Om de kosten van de salarisverhoging te dekken, stellen beide partijen voor de vennootschapsbelasting te verhogen.