Zoveel commerciële huisartsenpraktijken telt Nederland

Om inzicht te geven in de hoeveelheid commerciële en niet-commerciële ketens, ontwikkelde het Nivel een infographic.

BV’s

Van de 4.847 huisartsenpraktijken in Nederland maken 843 praktijken (17 procent) onderdeel uit van een keten. Daarvan zijn zo’n 122 praktijken (15 procent) onderdeel van een stichting.

Zo’n 67 procent – 567 praktijken – valt onder een BV-constructie. Er zijn minstens 34 ketens van huisartsenpraktijken die zo werken, aldus het Nivel. “De BV’s samen zijn eigenaar van in totaal 116 huisartsenpraktijken.” De winst binnen deze praktijken kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of wordt gereserveerd.

Commerciële huisartsenketens worden al langer bekritiseerd. Eerder zei minister Ernst Kuipers nog dat het gevaar ontstaat dat het realiseren van (uitkeerbare) winst een groter belang krijgt dan de kwaliteit of de toegankelijkheid van zorg. “Ik zie dat er zich mogelijk risico’s voor kunnen doen bij ketens in de huisartsenzorg”, schreef Kuipers in september.

Overnameverbod

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde ook voor een motie om commerciële huisartsen te weren uit de huisartsenzorg zonder te definiëren hoe zo’n verbod zou moeten worden vormgegeven.

Er lopen al diverse onderzoeken naar de private equity in de Nederlandse zorg en grotere huisartsenketens in de eerste lijn. Over die huisartsenketens lijken veel klachten binnen te komen en demissionair minister Ernst Kuipers onderzoekt of er een overnameverbod mogelijk is voor zorgpartijen die onderdeel zijn van een onderzoek van toezichthouders.

Teruggefloten

Tegelijk blijven partijen uitbreiden en vinden toezichthouders het moeilijk om zich te laten gelden. Zo werd de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd teruggefloten door de rechter en hoeft huisartsenketen Co-Med niet aan een aanwijzing te voldoen. Verder verbood de Nederlandse Zorgautoriteit een overname van Co-Med in Bergen op Zoom, maar negeerde de ketenorganisaties dat.