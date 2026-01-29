Zuid-Holland ziet geen gezondheidsrisico’s rond ‘PFAS-hotspots’

Omwonenden van 24 ‘PFAS-hotspots’ in de provincie Zuid-Holland hoeven zich geen zorgen te maken over de gevolgen voor hun gezondheid. Weliswaar zitten op vrijwel alle onderzochte locaties lage concentraties chemische stoffen (PFAS) in de grond en in het grond- en slootwater, maar die zijn zo laag dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Het is dus niet nodig om de bodem daar te saneren, aldus gedeputeerde Meindert Stolk (CDA).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voor 2030 zo goed mogelijk in beeld hebben waar PFAS in de grond zitten en waar actie nodig is. In Zuid-Holland zijn zeker 1600 locaties mogelijk verontreinigd, bleek in 2024 uit een inventarisatie van Arcadis. De provincie besloot als proef bodemonderzoek te doen op 24 geselecteerde locaties, waar potentiële PFAS-bronnen in de buurt liggen van ‘kwetsbare’ plekken als woonwijken, volkstuinen en drinkwatergebieden.

In veel gevallen ging het om plekken waar blusschuim is gebruikt, bijvoorbeeld bij brandweerkazernes, en industriële locaties waar wordt gewerkt met onder meer textiel, kunststoffen en coatings. Sommige soorten blusschuim bevatten PFAS, al werkt de Europese Unie aan een algeheel verbod.

Op twee onderzochte locaties, bij een transportbedrijf in Alblasserdam en een brandweerkazerne in Zwijndrecht, is sprake van ernstige verontreiniging. Die hoge waarden zijn alleen dicht bij de bron gemeten; in de buurt van ‘kwetsbare’ plekken zijn ze lager en vormen ze geen gevaar. Zuid-Holland heeft in Spijkenisse wel het advies gegeven om vanwege “mogelijke risico’s” het water uit een sloot bij een brandweerkazerne niet te gebruiken om moestuinen te besproeien.

De provincie gaat na deze pilot door met bodemonderzoek. Zuid-Holland richt zich daarbij vooral op openbare gebieden tussen waarschijnlijke PFAS-bronnen en woonwijken, volkstuinen en drinkwatergebieden. Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam vallen buiten het onderzoek, omdat die gemeenten zelf over bodembescherming gaan. Dordrecht heeft met de Chemours-fabriek een bekende PFAS-producent op haar grondgebied staan. (ANP)